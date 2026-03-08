Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hakan Daltaban karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakan Daltaban, karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün'e eleştiri yönelterek "Ozan Ergün, Orkun Kökçü'ye alkıştan sarı gösterdi ve doğru. Victor Osimhen'in sarısı varken, top vurdu. Osimhen'i iyi izleyin, 'Vurdum ama seni takmıyorum' dedi. Hakem kafasını çevirdi, hakem görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sahadaki otoriteyi tanımayan, ikinci sarı kartı görme korkusu olmayan bir arkadaş vardı. Sahadaki arkadaşı çok fazla konuşmayacağım. Koşuyor, adrenalin falan." diye konuştu.

'8 KİŞİ BİTİRMESİ GEREKİYORDU'

Galatasaray'ın 8 kişi kalması gerektiğini belirten Daltaban "Galatasaray'ın 8 kişi bitirmesi gereken maç sonrası bir camianın ikinci başkanını çıkarıyorsunuz ve kükretiyorsunuz! Ayıp ya! Bu kadar insanın duygularıyla oynayamazsınız. Hakem, Osimhen'in pozisyonunu görmemeye çalıştı. Hakem adına utandım. Sana ne diyelim. VAR çocuk oyuncağına döndü. Yapamıyorsanız, kaldırın. Kaldırın abi. Çok basit ya."