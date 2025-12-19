Beşiktaş'ta ara transfer dönemi yaklaşırken takviye yapılması planlanan bölgeler netlik kazandı.

HT Spor'un haberine göre Beşiktaş yönetimi, ara transfer döneminde kaleci transferini de gündeminde tutuyor. Siyah-beyazlıların, U23 kontenjanına uygun bir kaleci için arayışlarını sürdürdüğü ifade ediliyor. Eldivenlerini Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un, kulüpte mutsuz olduğu aktarıldı.

AYRILIK YAKIN

Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde, tecrübeli kaleciyle ayrılık konusunun masaya yatırılacağı aktarıldı. 8 haftadır yedek oturan Mert Günok'un, Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2027 yılının sonuna kadar devam ediyor.

2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım kadrosunda yer almak için düzenli forma giymek isteyen 36 yaşındaki file bekçisi, bu nedenle ayrılığı kafaya koydu. Sezon başında kaptanlığı alınan Mert Günok, ilk 8 hafta kaleyi korusa da Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptırdı.

Mert Günok'un devre arasında Kasımpaşa'ya imza atacağı da iddia edildi.