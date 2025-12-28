Basketbol Süper Ligi'nde namağlup lider Beşiktaş deplasmanda Aliağa Petkimspor'u geriden gelip Mathews'un son saniye üçlüğüyle yenmeyi başardı: 72-75.
Ligde 13'te 13 yaparak liderliğini sürdüren siyah-beyazlılarda maçın yıldızı olan Mathews 21 sayıyla oynadı. 5 galibiyette kalan Petkim'e Sajus'un 22 sayısı yetmedi.
Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda üstünlüğün sürekli el değiştirdiği çok çekişmeli maçın ilk periyodu 18-23, ilk yarısı 41-37, üçüncü periyodu 56-54 sonuçlandı. Ev sahibi Petkimspor, Yunus Sonsırma'nın üçlüğüyle son periyodun bitimine 5 dakikada kala farkı 6 sayıya çıkararak, son 1 dakika 55 saniyeye de 72-66 önde girdi. Mathews'un üst üste basketleriyle farkı 2 sayıya indiren Beşiktaş, Anthony Brown'ın basketiyle bitime 31 saniye kala skoru 72-72'ye getirdi. Petkimspor mola alıp son hücumda Efianayi'yle atışı değerlendiremezken, savunma ribaundunu alan Beşiktaşlı Mathews son saniye üçlüğüyle takımını galibiyete taşıdı: 72-75.
SALON: Aliağa Belediyesi Enka
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Alper Özgök
ALİAĞA PETKİMSPOR: Whittaker 5, Efianayi 7, Blumbergs 8, Mustafa Kurtuldum, Floyd 4, Franke 18, Utomi, Yunus Sonsırma 8, Sajus 22
BEŞİKTAŞ: Mathews 21, Dotson 7, Yiğit Arslan 5, Vitto Brown 3, Zizic 15, Kamagate 4, Berk Uğurlu 10, Lemar 2, Canberk Kuş 1, Anthony Brown 7
1'İNCİ PERİYOT: 18-23
İLK YARI: 41-37
3'ÜNCÜ PERİYOT: 56-54