Süper Lig’de Kayserispor (4-0) ve Kocaelispor (3-1) galibiyetleriyle çıkışa geçen Beşiktaş, rotayı Galatasaray derbisine çevirdi. Siyah-beyazlılar, zor maç öncesi Teknik Direktör Sergen Yalçın’a güveniyor. Yalçın’ın son iki maçta oynattığı futbol otoritelerden tam not alırken Galatasaray’a karşı karnesi de fena değil.

Deneyimli hoca, Beşiktaş’taki ilk döneminde şampiyon olduğu sezon Cimbom’a 3; bir sonraki sezon ise 1 defa rakip oldu. Yalçın, 2 galibiyet alırken 1 defa berabere kalıp 1 kez de mağlup oldu. Kocaeli maçı sonrası Kartal’ın hocasının “18-19 yaşından beri derbi oynuyorum. Bu atmosferleri iyi bilirim. Sonucu belli olmaz” ifadeleri camiaya umut verdi