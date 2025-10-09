Beşiktaş, yaz transfer döneminde 6 milyon euro bedelle büyük umutlarla Schalke 04’ten kadrosuna kattığı Taylan Bulut’tan istediği verimi bir türlü alamadı. Siyah-beyazlıların genç yıldız adayı, Süper Lig’de şu ana kadar yalnızca 5 dakika forma giyebildi.

2. HAFTADA GÖRÜNDÜ, SONRA KAYBOLDU

19 yaşındaki sağ bek, ligin 2. haftasında Eyüpspor karşısında oyuna son dakikalarda dahil oldu. Ancak o maç, genç futbolcunun bu sezonki tek lig maçı olarak kaldı. Sonrasında oynanan karşılaşmalarda forma yüzü göremeyen Taylan, teknik heyetin tercihleriyle kadroda yer bulmakta zorlanıyor.

SOLSKJAER'İN TRANSFERİ, SERGEN DÖNEMİNDE KAYBOLDU

Taylan Bulut, Beşiktaş’a Ole Gunnar Solskjaer döneminde transfer edilmişti. Konferans Ligi elemesinde Lausanne-Sport karşısında süre alan genç futbolcu, Sergen Yalçın’ın göreve gelmesiyle birlikte adeta gözden düştü. Yeni teknik adam döneminde Alanyaspor, Başakşehir ve Göztepe maçlarının kadrosuna giren Taylan, statü gereği Kayserispor’la oynanan erteleme maçında forma giyemedi. Ancak sonrasında tablo değişmedi: Kocaelispor ve Galatasaray maçlarının kadrosunda ise yer almadı.

HİÇBİR SAKATLIĞI YOK

Genç oyuncunun herhangi bir sakatlığı bulunmuyor. Taylan’ın kadro dışında kalma sebebi, tamamen teknik heyet kararı. Bu durum, Beşiktaş taraftarları arasında “neden oynamıyor?” sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Almanya U20 Milli Takımı’na çağrılan Taylan Bulut’un, milli ara dönüşünde Beşiktaş formasıyla yeniden sahne alıp almayacağı merak konusu. Kulüp çevrelerinde, genç oyuncunun antrenman performansının yakından izlendiği ve Sergen Yalçın’ın “fiziksel gelişimini tamamlamasını” beklediği konuşuluyor.

EN PAHALI TRANSFERLERDEN BİRİ

Bu sezon zorunlu satın alma opsiyonlu kiralıklar (Tammy Abraham ve Orkun Kökçü) dışında bakıldığında, Beşiktaş kadrosunda Ndidi’den sonra en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncu Taylan Bulut oldu.