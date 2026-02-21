Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Dele Alli iflasın eşiğine geldi… İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcusu Dele Alli'nin mülk kiralama şirketi, gerekli resmi evrakların zamanında teslim edilmemesi nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

The Sun'ın haberine göre, 29 yaşındaki futbolcunun sahibi olduğu Future Homes Investments adlı şirketin yaklaşık 1.8 milyon sterlin değerinde olduğu belirtiliyor. Ancak şirketin temel bilgilerini onaylayan zorunlu beyanın 1 Aralık'a kadar sunulmaması süreci krize soktu.

İngiltere'de söz konusu evrakın teslim edilmemesi ceza gerektiren bir suç olarak değerlendiriliyor. Alli'ye yazılı uyarı ve sabit para cezası gönderildiği ifade edildi. Şirketin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde “strike-off” süreci başlatılabileceği, bu durumda şirketin ticaret sicilinden silinebileceği ve varlıklarının devlete devredilebileceği ifade ediliyor. Ancak şu aşamada şirket için kesinleşmiş bir iflas kararı bulunmuyor; süreç devam ediyor.

Alli, eylül ayında İtalya temsilcisi Como 1907 ile yollarını ayırmıştı.