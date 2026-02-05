Bir dönem Beşiktaş’ta da forma giyen Rodrigo Tabata 45 yaşında transfer oldu. 2009 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan, Türkiye macerasının ardından 2011'de Katar'ın yolunu tutan Tabata, bu ülkede tam 15 yılı geride bıraktı.

Katar 2. Ligi'nde oynayan 45 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde Al-Kharitiyath’tan ayrılarak Al-Markhiya’ya transfer oldu. Brezilya asıllı Katarlı futbolcunun bu trafsferi sosyal medyada da ses getirdi ve kısa sürede binlerce paylaşım yapıldı.