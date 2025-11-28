Süper Lig'de 2022-23 sezonunda Beşiktaş formasını kiralık olarak terleten İngiliz futbolcu Nathan Redmond, alışılagelmişin dışında bir sözleşmeye imza attı. 31 yaşındaki hücum oyuncusu, İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday ile 1 aylığına anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Takımımız, İngiltere milli futbolcusu Nathan Redmond ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli kanat oyuncusu, Ocak 2026'ya kadar sürecek kısa süreli bir sözleşmeyle Sheffield Wednesday futbolcusu olacak. Redmond, 15 numaralı formayı sırtına geçirecek. Kulübe hoş geldin Nathan."

"MEVSİMLİK İŞÇİ" SÖZLEŞMESİ

Öte yandan tecrübeli futbolcunun imzaladığı bu sıra dışı sözleşme, sosyal medyada "mevsimlik işçi sözleşmesi" şeklinde yorumlara sebep oldu.

Siyah-Beyazlı formayla 2022-23 sezonunda Süper Lig'de 25 maça çıkan Redmond, 5 gol ve 3 asistle oynadı. Tecrübeli futbolcu, yaptığı asistlerin tamamını sezonun 27'nci haftasındaki Fenerbahçe deplasmanında kaydederken aynı maçta bir de gol attı.