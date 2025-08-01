UEFA Avrupa Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e mağlup oldu. İlk maçı 4-2 kaybeden Beşiktaş, deplasmanda da rakibine 2-0 yenilerek elendi ve Avrupa Ligi'ne veda etti.

Yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek Beşiktaş'ta saha içindeki görüntü taraftarları isyan ettirdi. Taraftarın isyanına yeni transfer Tammy Abraham da eşlik etti.

İSYANA TARAFTAR EŞLİK ETTİ

Siyah beyazlıların mağlup olduğu müsabakada yeni Tammy Abraham'ın bir pozisyonda takım arkadaşlarından destek alamadığı için verdiği tepki gündem oldu. İngiliz forvet, saniyeler boyunca tek başına kalması nedeniyle takım arkadaşlarına adeta isyan etti.

Bir başka pozisyonda daha takım arkadaşlarına benzer serzenişte bulunan Abraham'ın isyanın ardından sosyal medyada siyah-beyazlı taraftarlar oyunculara büyük tepki gösterdi.