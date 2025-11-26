Beşiktaş, bu sezon da taraftarlarını kahretmeye devam ediyor. Son sezonlarda kasım aylarında şampiyonluk yarışına havlu atan siyah-beyazlılarda kötü seri sürüyor. Süper Lig’e şampiyonluk parolasıyla start veren Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’ye rakip bile olamadı. Cimbom’un 11 ve Fener’in 10 puan gerisine düşen Kartal’da şampiyonluğun ‘Ş’si bile yok artık. 21 puanla 7. sırada yer alan Kartal’da tek hedef; Avrupa kupalarına katılmak olacak. Bu hedefte ise Sergen Yalçın ve öğrencilerinin rakipleri Trabzonspor, Samsunspor, Göztepe ve Gaziantep...

ARALIK AYI SOĞUK!

Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen Beşiktaş, lig sıralaması adına kritik maçlara çıkacak. Bu hafta Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak olan Kartal, ardından evinde Gaziantep’i konuk edecek. Siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta ise Trabzonspor’a konuk olacak. Beşiktaş, önemli rakiplerinden Samsunspor ile 1-1 berabere kalmıştı.