Sezona Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda iki sayı farkla mağlup olarak başlayan ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ilk haftayı Türk Telekom galibiyeti ile tamamlayan Beşiktaş GAİN'in deneyimli başantrenörüne ilgi artıyor.

Sırp başantrenör Dusan Alimpijevic'e yakaladığı ivmenin ardından sürpriz bir teklif geldi.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Sportissimo'da yer alan habere göre; Sırbistan Basketbol Milli Takımı, başantrenörlük görevi için Dusan Alimpijevic'i düşünüyor. Söz konusu haberde EuroBasket 2025'te beklentilerin altında kalan ve erken elenmesi nedeniyle tepkilerin odağında yer alan Svetislav Persic'in yerini 39 yaşındaki koçun alacağı belirtildi.

Alimpijevic'in bugün Sırbistan Basketbol Federasyonu yönetim kurulu ile bir görüşme yapacağı ve görüşmenin ardından resmi açıklamanın yapılacağı da haberin detaylarında yer aldı.

Dusan Alimpijevic, geçtiğimiz günlerde Sırbistan iddiaları hakkında beIN Sports'a yaptığı açıklamada "Adımın Sırbistan ile anılması büyük bir onur. Milli takımda yedek kulübesinde olmak herhangi bir koç için en üst düzeydir. Bunu EuroBasket'ten önce de söylemiştim şimdi de söyleyeceğim. Şu anda bu işi Pesic'ten daha iyi yapabilecek kimse yok." ifadelerini kullanmıştı.