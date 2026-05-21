Avrupa kupalarında takımlarını finale taşıyan 8 teknik direktörden 6’sı Luis Enrique, Mikel Arteta, Pere Romeu, Jonatan Giraldez, Unai Emery ve Inigo Perez İspanyol. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da siyah-beyazlı kulübü yeni dönemde bir İspanyol teknik adama emanet etme yanlısı. Adalı’nın aklındaki isim Ernesto Valverde. Ama başkan her fikre açık. Masasında kapsamlı bir teknik direktör raporu bulunuyor.

Ernesto Valverde / Veda zamanı geldi

Ernesto Valverde, Athletic Bilbao’dan gelecek ay ayrılacağını mart ayında duyurdu. Yerine Edin Terzic getirildi. Bilbao’daki üçüncü dönemiydi. Barcelona’da 2 La Liga, Barcelona ve Bilbao’da 2 İspanya Kupası ve İspanya Süper Kupası, Olympiakos’ta da 3 şampiyonluk ve 2 kupa kazandı. Motive edici liderlik ile taktik zekâyı dengeli birleştiren, oyuncuların saygısını kazanan bir hoca olarak tam Beşiktaş’ın aradığı isim. Ancak Ajax gibi kulüpler de Valverde ile çalışmak istiyor.

Antonio Conte / Son maçına çıkıyor

Napoli ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Antonio Conte, pazar günkü Udinese maçıyla veda edecek. İtalyan kulübü ile Conte arasındaki sözleşmede tazminat maddesi yok. 56 yaşındaki teknik adam el sıkışıp ayrılacak. İtalyan basını, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Conte’nin Napoli’de çok yorulduğunu, gelecek sezon takım çalıştırmayabileceğini öne sürdü.

Roberto Mancini / Hayali Milli Takım

İtalyanlar, Milli Takım’ın başına Pep Guardiola’yı getirmeyi hayal ediyor. Ancak Manchester City’nin hocasının İtalya’ya gitme ihtimali çok düşük. Guardiola’nın kabul etmediği milli takım teknik direktörlüğü için Roberto Mancini önemli bir aday. Mancini’yi Beşiktaş için zor bir ihtimal haline getiren faktörlerden biri de Katar’da Al Sadd ile sözleşmesinin devam etmesi.

Razvan Lucescu / 2027’ye kadar nikahlı

Beşiktaş’ın merhum teknik direktörü Mircea Lucescu’nun oğlu Razvan, Yunanistan’da tecrübeli ve istikrarlı bir hoca olarak biliniyor. PAOK’ta lig şampiyonluğu ve kupa başarıları var. Gelecekte daha büyük kulüplerle anılsa da şu an PAOK’a bağlı durumda. 2027’ye kadar sözleşmesi var. Suudi Arabistan kulübü Al-Ettifaq’ın ana teknik direktör adaylarından biri. Lucescu, 2019- 2021 yılları arasında Al Hilal’de lig, kupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’ni kazandı.

Ange Postecoglou / BBC’ye yorumcu oldu

Eski Tottenham Teknik Direktörü Ange Postecoglou, bu yazı Dünya Kupası yorumcusu olarak televizyon stüdyosunda geçirecek. Postecoglou, İngiliz TV kanalı ITV ile çalışmayı kabul etti. Postecoglou, 39 günlük Nottingham Forest döneminden bu yana da sessizliğini koruyor. Ekim ayında Chelsea’ye karşı iç saha mağlubiyetinden 18 dakika sonra görevden alınmıştı.

Arda Turan / Avrupa da peşinde

Shakhtar’ı şampiyon yapan Arda Turan, Avrupa’nın elit kulüplerinin de dikkatini çekti. Avrupa’dan gelen teklifleri de değerlendirmek istiyor. Sözleşmesi 2027’ye kadar devam ediyor. Ancak Beşiktaş spekülasyonları Ukrayna’da tedirginlikle karşılandı. Shakhtar, ilk sezonunda Ukrayna şampiyonluğu kazanan ve Konferans Ligi’nde yarı finale yükselen Turan’ın ayrılmasına sıcak bakmıyor.