Fransa Ligue 1'in dev ekiplerinden Olympique de Marseille'de kadro dışı kalan oyuncularla başlayan kriz, Murillo'nun Beşiktaş'a transferi ve PSG karşısında 21. haftada alınan 5-0'lık tarihi mağlubiyetin ardından teknik direktör Roberto De Zerbi'nin gönderilmesiyle son buldu.

Fransız basınından L'Equipe'te yer alan habere göre De Zerbi'nin Beşiktaş'a transfer olan Murillo'yu 'yeterince istekli olmadığı' gerekçesiyle A Takım'dan düşürmesi, soyunma odasında huzursuzluk yarattı. Oyuncular, takım arkadaşlarının bu şekilde dışlanmasının takım içindeki dengeleri sarstığını düşünerek teknik ekibe olan güvenlerini de kaybetti.

MURİLLO TRANSFERİ BİLETİNİ KESTİ

Murillo'nun kadro dışı bırakılması ve Beşiktaş'a transfer olmasıyla birlikte dolan bardak, 5-0'lık tarihi PSG mağlubiyetiyle taştı. Marsilya, İtalyan teknik adam Roberto De Zerbi ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Mavi-Beyazlı ekipten yapılan açıklamada alınan kararın kulüp çıkarlarını korumak ve son dönemdeki sportif zorlukların üstesinden gelmek için alındığı belirtilirken; De Zerbi'ye de kariyerinin geri kalanında başarılar dilendi.

2024-25 sezonunda başına geçtiği Marsilya ile PSG'nin ardında lig 2.'liğini alan 46 yaşındaki teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Transfermarkt veirlerine göre bu sezon takımın başında 33 maçta görev alan İtalyan hoca, 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.