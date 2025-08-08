Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin uzağında kalan ve takımda adeta istenmeyen adam ilan edilen Arthur Masuaku sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

Yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Demokratik Kongolu oyuncunun yeni adresi İngiltere olacak.

Sözleşmesinin bitimiyle Beşiktaş'tan ayrılan Arthur Masuaku, Premier Lig'in yeni ekibi Sunderland'e transfer oldu. 31 yaşındaki sol bek, İngiliz ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Masuaku'nın kısa süre içerisinde resmen açıklanacağı belirtildi.

500 BİN EURO FARK İÇİN GİTTİ

Beşiktaş'ta maaş anlaşmazlığı yüzünden yeni sözleşme imzalanmayan Masuaku yıllık 2.5 milyon Euro istiyordu. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan başkan Serdal Adalı şu ifadeleri kullanmıştı:

"Masuaku, kendisine yaptığımız 1+1 yıllık teklifi kabul etmedi. 3 yıl için 2.5 milyon Euro talep etti. Bizim önerdiğimiz rakam 2 milyon euro'ydu. Dönüşü yok artık."

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı forma ile 3 sezonda toplam 108 maça çıkarken, 3 kez gol sevinci yaşadı.