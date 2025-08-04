UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'e elenen Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvadı.

Siyah-beyazlı ekipte orta saha transferi için arayışlar sürerken gündeme gelen en önemli isim Wilfred Ndidi oldu. Gedson Fernandes'in ayrılığı sonrası arayışlara başlayan Kartal 28 yaşındaki isme kancayı taktı.

9.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Ben Jacobs'un haberine göre; Beşiktaş, Leicester City'e 9.5 milyon Euroluk teklif yaptı ve bu teklif İngiliz ekibi tarafından kabul edildi.

Siyah-beyazlılar, İngiltere ve Avrupa'dan birçok talibi olan Wilfred Ndidi'yi kadrosuna katmak için oyuncuyla pazarlıklarda sona yaklaştı.

Geçtiğimiz sezonda Leicester City formasıyla 30 maça çıkan Nijeryalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol atarken 5 de asist kaydetti.