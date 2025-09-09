Beşiktaş'ın Schalke 04'ten renklerine bağladığı Türk asıllı Alman futbolcu Taylan Bulut için siyah beyazlılara müjdeli haber geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk vatandaşlığı alan Taylan Bulut'un yerli kontenjanı olarak sayılması için onay verdi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbolcumuz Taylan Bulut’un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir."