Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Inter'den kiraladığı Kristjan Asllani, ilk maçında gördüğü kırmızı kartla hayal kırıklığı yarattı. 23 yaşındaki Arnavut orta saha, sahaya adım attıktan 5 dakika sonra oyun dışında kaldı.
Konyaspor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna dahil olduktan yalnızca 5 dakika sonra Deniz Türüç'e yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Asllani'nin cezası da belli oldu.
KARİYERİNDE İKİNCİ KEZ
Kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kristjan Asllani hakkında karar çıktı. PFDK, Arnavut futbolcuya 2 maç men cezası verdi. Kariyerinde son kırmızı kartı 2018/2019 sezonunda gören Asllani, siyah beyazlı taraftarları hayal kırıklığına uğrattı. Haftalarca transferi beklenen oyuncu, henüz ilk maçında 2 maç cezalı duruma düşmekten kurtulamadı.