Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Güney Koreli Hyeon-gyu Oh, sergilediği performansla yıldızlaştı.

Beşiktaş'ın 2-0 geriye düştüğü maçta takımına penaltı kazandıran Hyeon-gyu Oh, bir de harika bir gole imza attı.

Karşılaşmada 29. dakika oynanırken çalımlarla ceza sahasına giren Hyeon-gyu Oh, Ümit Akdağ'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Oğuzhan Çakır oyunu devam ettirirken, Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Orkun Kökçü, penaltıdan kaydettiği golle farkı bir indirdi.

İlk yarısını 2-1 geride tamamlayan Beşiktaş, 54. dakikada Hyeon-gyu Oh'un müthiş golüyle beraberliği yakaladı. Kullanılan serbest vuruşta Emmanuel Agbadou'nun kafayla indirdiği topa 24 yaşındaki golcü röveşata bir vuruş yaptı. Direğe de çarparak ağlara giden top sonrası yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Ancak VAR uyarısı sonrası pozisyonu yeniden izleyen Oğuzhan Çakır, gol kararı verdi.

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde Genk'ten kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Hyeon-gyu Oh, ilk maçında siyah-beyazlı takımın 2-0'dan geri dönmesinde büyük pay sahibi oldu.