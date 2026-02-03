Beşiktaş, Göztepe'nin yıldızı Junior Olaitan'ı kadrosuna katıyor.

Beşiktaş, on numara ve sol kanatta oynayabilen 23 yaşındaki Beninli için Göztepe'nin kapısını çalmıştı. Siyah-beyazlılar, Junior Olaitan ile 3,5 yıllık sözleşme üzerinden anlaştı ve Göztepe'ye resmi teklifini iletti.

Beşiktaş Olaitan'ı sağlık kontrolleri için İstanbul'a getiriyor. Siyah beyazlıların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Profesyonel Futbolcu Junior Olaitan, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için bugün İstanbul'a gelecektir.

Olaitan’ı taşıyan uçak bugün 14.30’da İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali’nde olacaktır. "

Göztepe'nin sezon başında Fransa 2. Lig takımı Grenoble'den 850 bin euroya transfer ettiği Olaitan, 17 Süper Lig maçında 2 kez fileleri havalandırdı.