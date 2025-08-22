Beşiktaş, İskoçya ekibi Rangers'ta forma giyen eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile anlaşmaya vardı.

Siyah beyazlıların yeni transferi Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi.

'YENİDEN AYAKLANDIRACAĞIZ'

3 yıl aradan sonra Beşiktaş'a dönen milli sol bek oyuncusu İstanbul'a döndüğü için mutlu olduğunu ifade ederken "Yuvama, evime döndüğüm için çok mutluyum. Uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki tüm gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum. Beşiktaş'ı yeniden ayaklandırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Var gücümüzle çalışacağız. Yeniden Beşiktaş armasıyla, Beşiktaş kamerası önünde olmak çok güzel. Çok heyecanlıyım." açıklamasında bulundu.

24 yaşındaki sol bek, sağlık kontrollerinden geçmesi halinde resmi imzayı atacak.