Ara transfer döneminin en aktif takımlarından olan Beşiktaş, yenilenen kadrosuyla evinde ağırladığı Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-Beyazlıların penaltıdan gelen ilk golünün yaratıcısı olan yeni transfer Hyeon-gyu Oh, ikinci goldeki nefis röveşatasıyla taraftarı adeta mest etti.

BU YÜZDEN ÇIPLAK AYAKLA SAHAYA ÇIKMIŞ

24 yaşındaki Güney Koreli golcünün maç öncesi ısınmaya çıplak ayakla çıkması da büyük merak konusu olmuştu. Sosyal medyada dolaşan görüntüleri çoğu kişi kendince yorumlamıştı. Ancak Oh, maç sonu yaptığı açıklamayla soru işaretlerini giderdi. Genç golcü, bu hareketinin negatif enerjiyi toprağa atmak için olduğunu söyledi.

İLK MAÇINDA ALKIŞ ALDI

Öte yandan Güney Koreli santrforun ilk maçında hem penaltı aldırması hem de nefis bir gole imza atması, Siyah-Beyazlı taraftarlarca alkışlandı. Aynı zamanda hücum bağlantılarında son derece verimli oynayan Oh, bu açıdan da devre arasında giden Tammy Abraham'ı aratmadı.

Transfermarkt verilerine göre Beşiktaş'ın 14 milyon euroya transfer ettiği 24 yaşındaki hücumcunun aynı zamanda Güney Kore Milli Takımı ile çıktığı 24 maçta 6 golü bulunuyor.