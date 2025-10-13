2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu 8. hafta maçında Faroe Adaları sahasında Çekya’yı 2-1 mağlup etti. Faroe Adaları bununla birlikte, üst üste iki tarihi galibiyet aldı. Karşılaşma sonrası Çek basını, alınan bu sürpriz mağlubiyeti "Utanç gecesi" olarak nitelendirdi.

Çekya’da Beşiktaş’ın futbolcusu Vaclav Cerny 87 dakika sahada kaldı. 27 yaşındaki futbolcu, maç sonrasında Çek televizyonuna verdiği röportajda muhabir Jan Lutonsky ile gergin bir diyalog yaşadı.

'GOL İÇİN BENİ SUÇLA'

Muhabir Jan Lutonsky'nin "İlk golde, sizce orada ne yanlış gitti?" sorusu üzerine Cerny, golü atan oyuncu Sorensen'i kastederek "Onunla aramdaki mesafeyi mi soruyorsunuz?" dedi.

Bunun üzerine Lutonsky'"Rakibi takip etmeniz gerekmiyor muydu?" sorusunu yöneltti. Çek kanat oyuncusu ise şaşırmış bir şekilde şu yanıtı verdi: "Sanırım herkes gibi ben de geri koştum." diyerek tepki gösterdi. Daha sonra yayını terk eden Cerny ayrılırken "Hadi bu gol için beni suçla" dedi.