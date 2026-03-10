Beşiktaş'ın devre arasında Fransız temsilcisi Marsilya'dan kadrosuna dahil ettiği Amir Murillo, beklentileri karşılarken birçok kulübün de radarına girdi.

Panamalı sağ bek, siyah beyazlıların bek sorununa çözüm olurken 30 yaşındaki oyuncu için iki talip birden çıktı.

İKİ TALİP BİRDEN

Alvaro Martinez'in haberine göre İtalya Serie A ekibi Milan, Murillo'yu takibe aldı. Milano temsilcisinin yanı sıra Brezilya futbolunun önde gelen kulüplerinden Fluminense'nin de Amir Murillo'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

İki kulübün gözlemci ekibinin Panamalı yıldızı maç maç takip ettiği ve raporladığı iddia edildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Murillo'nun ayrılığı için tek şartı olduğu belirtildi. Panamalı yıldız için kulübü tatmin edecek bir bonservis teklifi gelmediği sürece satışına izin verilmeyecek.

Beşiktaş Amir Murillo'yu 6 milyon Euro'ya renklerine bağlarken oyuncunun piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor.