Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş formasıyla sahaya çıkan Orkan Çınar'ın yeni mesleği şaşırttı. 2017 yılında Beşiktaş'a transfer olan fakat o dönemki kadroda çok sık forma şansı bulamayan Orkan Çınar, Şenol Güneş'in şans vermesiyle Şampiyonlar Ligi'ndeboy göstermişti.
Son olarak Adanaspor’da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu ağabeyiyle birlikte Bursa'nın İnegöl ilçesinde dönerci açtı. Dükkanında çekilen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından Orkan Çınar'ın yeni mesleği futbolseverleri bir hayli şaşırttı.