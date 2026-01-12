Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başında Futbol A Takımı'mıza katılan profesyonel futbolcu David Jurasek'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. David Jurasek'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
David Jurasek, Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev aldı. Benfica, Çek sol bek David Jurasek'in %50'si için 3 milyon Euro + 1 milyon Euro bonus karşılığında Slavia Prag'a satıldığını duyurdu.