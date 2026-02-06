Beşiktaş'ta transfer döneminin sona ermesine saatler kala kaleci transferi için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Siyah-beyazlıların, Roma forması giyen Devis Vasquez'i satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak üzere olduğu belirtildi.

Marco Conterio'nun haberine göre; Beşiktaş ile Roma arasında yapılan görüşmelerde anlaşmaya varılmasının yakın olduğu ifade edildi. Siyah beyazlılar transferin olumlu sonuçlanma ihtimaline karşı Vasquez’i İstanbul'a getirmek için uçuş programı oluşturdu.

Geçtiğimiz yaz Roma'ya bonservissiz olarak gelen Kolombiyalı kaleci, şu ana kadar Roma formasıyla resmi bir maça çıkmadı.