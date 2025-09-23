Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 1. hafta erteleme maçında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Süper Lig'de oynadığı 4 karşılaşmada ikişer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlı takımın 6 puanı bulunuyor.
Siyah beyazlı ekibin, Kayseri deplasmanına gideceği kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ta 10 oyuncu çeşitli sebeplerle erteleme maçının kamp kadrosunda yer almıyor.
Siyah beyazlı kafilede Tiago Djalo, Rıdvan Yılmaz, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Vaclav Cerny, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Salih Uçan, Mustafa Hekimoğlu yer almadı.
Beşiktaş'ın Kayseri kamp kadrosu şöyle: