Beşiktaş öyle hatalar yapıp, öyle puanlar kaybediyor ki taraftarlar her zaman haklı çıkıyor. Gaziantep maçında Tüpraş Stadı’nda “Tedavisi olmayan tek hastalık Beşiktaşlılık” pankartı dikkat çekmişti. 3-1 öndeyken 3-3 berabere biten Trabzonspor maçının ardından kara bir tablo ortaya çıktı. Beşiktaş, bu sezon en fazla gole sebep olan bireysel hatalar yapan takım konumunda.

ÖNE GEÇİYOR AMA...

Siyah beyazlılar kendi yanlışlarıyla kalesinde 8 gol gördü. Kartal ayrıca skor olarak öne geçtiği maçlarda kazanamama alışkanlığına girdi. Bu sezon Galatasaray (1-1), Gençlerbirliği (1-2), Kasımpaşa (1-1), Fenerbahçe (2-3), Samsun (1- 1) ve Trabzon (3-3) maçlarında ilk golü Beşiktaş attı ama kazanamayıp, 14 puan kaybetti.

109 PUAN KAYBETTİ

KARTAL, Süper Lig’de son 5 sezonun ilk 16 maçlarında hüsran yaşadı. Beşiktaş, 5 yılda 16 haftalık bölümde toplam 109 puan kaybetti. Puan kaybı ortalaması ise 21.8 oldu. Kayıplar 2021-22’de 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik (-24 puan), 2022-23’te 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik (-19 puan), 2023-24’te 6 mağlubiyet ve 2 beraberlik (-22 puan), 2024-25’te 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik (-22 puan), 2025-26 sezonunda ise 4 mağlubiyet ve 5 beraberlik (-22 puan) olarak kayıtlara geçti.