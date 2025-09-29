Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmanın 10. dakikasında yapılan inanılmaz hata pahalıya patladı.

Beşiktaş atağında Kocaelispor savunmasının uzaklaştırdığı topu Wilfred Ndidi hiç bekletmeden kendi yarı sahasından kafayla rakip savunmanın arkasına gönderdi. Kocaelispor kalecisi Aleksandar Jovanovic, ceza sahası dışına çıkarak uzun topa müdahale etmek istedi. Ancak yerde seken ve yükseklik kazanan topa dokunmasına rağmen arkasına geçmesine engel olamadı. Pozisyonu iyi takip eden Vaclav Cerny, ceza sahası içinde çaprazdan dokunduğu topu boş kaleye göndererek Beşiktaş'ı 2-0 öne geçirdi.

Golden sonra Aleksandar Jovanovic, ceza sahası dışında topa elle müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Not: Ekran görüntüsü beIN Sports'tan alınmıştır.