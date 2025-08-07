Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında İrlanda temsilcisi St. Patrick’s ile karşı karşıya geliyor. Dublin’deki mücadelede siyah-beyazlıların tek hedefi galibiyet. Shakhtar yenilgileriyle Avrupa Ligi’ne veda eden Kartal, Konferans Ligi macerasına galibiyet le başlayıp, avantajlı skor yakalamak ve sezonun ilk zaferini elde etmek istiyor.
RAKİPTEN 4’TE 3
ST. Patrick’s birinci turda Litvanya ekibi Hegelmann’ı 1-0 ve 2-0’lık sonuçlarla eledi. İkinci turda Estonya takımı Kalju’yu ilk maçta 1-0’lık skorla mağlup eden İrlanda temsilcisi, rövanşta 2-2’lik beraberlikle Kara Kartal’ın rakibi olmayı başardı.