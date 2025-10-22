Futbolda Avrupa kupalarındaki maçların heyecanı yaşanırken Beşiktaş’ın derdi başka... Siyah-beyazlılar, Süper Lig’deki erteleme maçında bugün Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Milli ara sonrası Gençlerbirliği karşısında evinde şok bir yenilgi alan Kartal’ın kazanmaktan başka çaresi yok. Galibiyetin öyle bir değeri var ki; siyah-beyazlılar daha ekim ayında şampiyonluk yarışında ‘Ya tamam, ya devam’ diyecek. Çünkü yenilgisiz lider Galatasaray ile Beşiktaş arasın da 12 puan fark var.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular, Konya sınavına moralsiz hazır landı. Yalçın, kötü günlerin büyümesini engellemek için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Öte yandan Beşiktaş, birçok yıldız futbolcusundan da yararlanamayacak. Ertelenen Konyaspor maçından sonra transfer edilen Cengiz Ünder, Djalo, Cerny, El Bilal Toure, Gökhan Sazdağı ve Jota kadroda olmayacak. Taylan Bulut ve genç sol kanat Devrim ise kadroda.