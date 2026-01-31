Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşıyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan Beşiktaş-Konyaspor maçını hakem Batuhan Kolak yönetiyor.
BEŞİKTAŞ 0-0 KONYASPOR (İLK YARI OYNANIYOR)
1' Karşılaşma başladı.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun, Cengiz, Cerny, El Bilal, Mustafa
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Morten, Berkan, Türüç, Bardhi, Muleka, Kramer
Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.
Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.
Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı. Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.