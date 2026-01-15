Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, grupta ikide iki yaparak liderliğe yükseldi.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tammy Abraham, 55. dakikada El Bilal Toure ve 87. dakikada Kartal Kayra Yılmaz kaydetti.

Bu sonuçla grupta ikide iki yapan Beşiktaş, puanını 6'ya yükseltti. Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ise 3 puanda kaldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 15’inci dakikada öne geçti. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Beşiktaş’ta sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz’ın ortasında ceza sahası içinde Abraham yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıda da oyundaki etkinliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılarda 55’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan ortaladı. Ceza sahası içinde El-Bilal Toure, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 87’nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Salih Uçan’ın yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında dar açıda Kartal Kayra Yılmaz, gelişine yaptığı vole vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü’nü 3-0 mağlup etti.