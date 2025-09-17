Beşiktaş'ta Serdal Adalı ve yönetimi, 5-6 yıllık kadro sıkıntısını 3 ayda çözdü ve yaz transfer döneminde ‘büyük temizlik’ yaptı. Onana, Chamberlain ve Musrati’den kurtulan siyah-beyazlılar, 10 milyon Euro’yu bulan maaş alan Immobile’yle de yollarını ayırdı. Gedson Fernandes, Spartak Moskova’ya; Arroyo da Cruzeiro’ya giderken kazandırdı. Arthur Masuaku da İngiltere’ye döndü.

SON GÜNDE KRİZ ÇÖZÜLDÜ

Yeni transfer konusu da son günde tamamen çözüldü. Jota Silva transferiyle kanat problemi çözüldü. Teknik Direktör Sergen Yalçın; Cengiz Ünder, Jota Silva ve Cerny’den kanat larda yararlanacak. Hücum hattında El Bilal Toure ile Abraham’ın önemli bir katkı yapması düşünülüyor. Bundan sonra top Yalçın’da. Beşiktaş’ın çok sevilen hocası, taraftarla bütünleşip, üst üste galibiyetler almayı hedefliyor.