Ziraat Türkiye Kupası C grubu 3. haftasında Kocaelispor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmada tribünden düşen ve hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz hayatını kaybetti. Turka Araç Muayene Stadı'nda oynanan maçı seyreden Harda Kaçmaz tribünden düştü. Kaçmaz'ın düştüğünü gören taraftarlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine tribüne gelen sağlık ekipleri, yaralanan Kaçmaz'ı ilk müdahalenin ardından Başiskele ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaçmaz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kocaaelispor Kulübü, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Maalesef Harda’yı kaybettik… Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Seni asla unutmayacağız Harda…"

