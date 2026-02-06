Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya'da forma giyen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek Amir Murillo ile Beşiktaş arasında transfer görüşmeleri son aşamaya geldi. Siyah beyazlılar, Panamalı futbolcuyu imza ve sağlık kontrolleri için bu gece İstanbul'a getiriyor. Beşiktaş'ın açıklamasına göre yıldız sağ bek 15.15'te İstanbul'da olacak. Siyah beyazlıların açıklaması şöyle: "Profesyonel Futbolcu Amir Murillo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için İstanbul’a geliyor. Murillo’yu taşıyan uçak bugün saat 15.15’te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nde olacaktır." Bu sezon Marsilya formasıyla 25 resmi maçta görev alan Murillo, 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.

