Beşiktaş'ın ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-gyu Oh, sadece attığı gollerle puan kazandırmayacak kulübe de paralar getirecek. Alanya maçında sahaya ilk kez çıkan ve attığı röveşata golüyle siyah-beyazlıları yenilmekten kurtaran Oh, ülkesinde geniş yankı uyandırdı. Beşiktaş yönetimi de bu etkileşimi avantaja çevirmek için düğmeye bastı. Alanya maçını izlemeye gelen Güney Kore Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Woo Sung Lee ile Beşiktaş yönetimi arasında yapılan görüşmede önemli bir projenin temelleri atıldı.

İLK MAĞAZA SEUL’E

Siyah beyazlı kulüp, Güney Kore başta olmak üzere Uzakdoğu pazarında Beşiktaş’a yer vermeyi düşünüyor. Sung Lee de “Size kolaylık sağlarız” ifadesini kullandı. Güney Kore’nin iki büyük şehrinde Kartal Yuvası mağazası açmayı planlayan yönetim, ürün satışlarından önemli bir gelir kazandırmayı hedefliyor. Başkent Seul, 24 milyon nüfusuyla 52 milyonluk G. Kore’nin en kalabalık şehri konumunda. Beşiktaş, ilk mağazayı Seul’de açmayı düşünüyor