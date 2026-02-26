Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın 71'inci dakikasında sakatlanan Emirhan Topçu'nun yerine Felix Uduokhai dahil oldu. Ancak Alman futbolcu oyuna girmeden önce maçın 4. hakemi Yusuf Ziya Gündüz'ün hareketleri önce sosyal medyada gündem oldu; ardından Beşiktaş tarafından TFF'ye şikayet edildi.

"TAHRİK EDİCİ VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ TUTUM"

TFF'ye 4. hakem Yusuf Ziya Gündüz'ün tavırlarıyla ilgili resmi başvuru yaptıklarını belirten Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora, şu açıklamayı yaptı:

"Beşiktaş - Göztepe müsabakası sırasında, saha kenarında görev yapan 4. hakemin profesyonellikten uzak, sporun ruhuna aykırı ve futbolcumuza yönelik sergilediği saygısız tavır, kulübümüz tarafından derin bir üzüntü ve öfkeyle takip edilmiştir. Yeşil sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımız, yalnızca rakiplerine karşı değil, oyunun tüm paydaşlarına karşı saygı çerçevesinde hareket etmektedir. Ancak maçın yönetiminden ve düzeninden sorumlu bir yetkilinin, çözüm üretmek yerine tahrik edici ve küçük düşürücü bir tutum sergilemesi asla kabul edilemez. Beşiktaş JK olarak, bu hadsiz tavra karşı sessiz kalmayacağımızı camiamızın ve kamuoyunun bilmesini isteriz.

"HİÇBİR HAKEM BEŞİKTAŞ FORMASINI ZEDELEYEMEZ"

Bu kapsamda söz konusu hakemin sergilediği tutumun görüntülü kanıtları eşliğinde, Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu nezdinde gerekli resmi başvuru süreci başlatılmıştır. Hiçbir hakem veya görevli, Beşiktaş formasının ağırlığını ve sporcu onurunu zedeleyecek bir tavır takınma ayrıcalığına sahip değildir. Beşiktaş JK olarak, adaletin sadece skorlarda değil, saha içi davranışlarda da tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz."