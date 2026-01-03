Ocak ayında yapacağı takviyelerle hem mevcut kadroyu güçlendirmeyi hem de yeni sezonun temellerini atmayı hedefleyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Yönetim, Yalçın’ın listesinde yer alan isimlerle görüşmelerini sürdürürken, menajerler tarafından önerilen futbolcuları da değerlendiriyor. Bu kapsamda gündeme Lucas Beraldo ismi geldi.

20 MILYON EURO’YA ALINDI

Geçtiğimiz sezon Sao Paulo’dan 20 milyon Euro karşılığında PSG’ye transfer olan Brezilyalı stoper, Fransız ekibinde istediği süreleri bulmakta zorlandı. Bu sezon yalnızca 10 resmi maçta 737 dakika sahada kalan 22 yaşındaki savunmacı için PSG sezon sonuna kadar kiralamaya sıcak. Siyah-beyazlı kulüp ise sürenin 1.5 yıllık olması konusunda ısrarcı. Pazarlıklar devam ediyor.