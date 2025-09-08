Beşiktaş, Real Madrid’in genç savunma oyuncusu Raul Asencio’nun transferi için temaslarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, İspanyol stoperi sezonluk kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

TECRÜBE KAZANMASI İÇİN TÜRKİYE OPSİYONU

Real Madrid’de forma şansı bulmakta zorlanan 22 yaşındaki futbolcunun, rekabet düzeyi yüksek bir ligde düzenli süre alarak gelişimini sürdürmesi hedefleniyor. Beşiktaş yönetimi, hem oyuncunun kendisi hem de kulübü açısından bu transferin faydalı olacağına inanıyor.

REAL MADRID KARAR AŞAMASINDA

Fichajes'te yer alan habere göre; Raul Asencio’nun kiralanması yönündeki öneriyi dikkatle değerlendiren Real Madrid cephesi, futbolcunun gelişim sürecini gözeterek en doğru kararı vermeyi planlıyor. Kulüp, genç savunmacının gelecekte A takımda görev alabilmesi için bu süreci bir fırsat olarak görüyor.

UZUN SÜRELi TAKİP

Beşiktaş’ın, Raul Asencio’ya olan ilgisi yeni değil. Kulübün sportif direktörlüğü, uzun süredir oyuncunun performansını yakından takip ediyor. Teknik ekibin de olumlu rapor verdiği Asencio’nun savunma hattına kalite ve derinlik katacağı düşünülüyor.

HERKES İÇİN KAZANÇLI BİR SENARYO

Beşiktaş için bu kiralık transfer, genç, dinamik ve potansiyelli bir ismi kadroya katmak anlamına gelirken, oyuncu açısından da düzenli forma giyerek gelişme şansı yaratıyor. Real Madrid ise, futbolcusunun rekabetçi bir ortamda deneyim kazanmasını sağlayacak. Taraflar arasında görüşmeler henüz sonuçlanmamış olsa da, önümüzdeki günlerin belirleyici olması bekleniyor.