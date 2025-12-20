Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Rizespor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. İLK 11'LER Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda 29 Eylül'de Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1, derbide de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Sonraki süreçte Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 4 mücadelede galibiyet alamadı. Rizespor ise 16 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla haftaya 11'inci sırada girdi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.