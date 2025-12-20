Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Rizespor maçını hakem Cihan Aydın yönetecek.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Taylan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Demir Ege, Kartal, Cerny, Orkun, Rashica, Abraham
Rizespor: Erdem, Taha, Mocsi, Samet, Hojer, Papanikolaou, Laçi, Rak Sakyi, Olawoyin, Augusto, Sowe
Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 26 puanla 5. sırada girdi. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı son 4 lig maçında galibiyet alamadı. Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda 29 Eylül'de Kocaelispor'u mağlup ettikten sonra sırasıyla Gençlerbirliği'ne 2-1, derbide de Fenerbahçe'ye 3-2 yenildi. Sonraki süreçte Samsunspor ile 1-1, Gaziantep FK ile de 2-2 berabere kalan siyah-beyazlılar, üst üste 4 mücadelede galibiyet alamadı.
Rizespor ise 16 maçta 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda hanesine yazdırdığı 18 puanla haftaya 11'inci sırada girdi.