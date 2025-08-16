Orta sahaya takviye yapmak için harekete geçen Beşiktaş, Roma'nın yıldızına kancayı taktı.
Siyah beyazlılar, daha önce listesine dahil ettiği İtalyan yıldızı renklerine bağlamak için transfer çalışmalarını başlattı.
OLE ÇOK İSTİYOR
Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre Beşiktaş, 9 sezondur Roma forması giyen İtalyan oyuncu Lorenzo Pellegrini'yi transfer listesine ekledi.
Söz konusu habere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Lorenzo Pellegrini'nin transferini çok istiyor. Norveçli çalıştırıcının raporu doğrultusunda, Serdal Adalı yönetiminin önümüzdeki günlerde transfer çalışmalarını hızlandırması bekleniyor.
Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan İtalyan futbolcu, geride bıraktığımız sezon 34 maçta 3 gol ve 3 asist kaydetti.