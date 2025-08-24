UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında 28 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin Lausanne takımını ağırlayacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla idmana başlayan Beşiktaşlı oyuncular, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktik bölüme geçti. Siyah-beyazlılar antrenmanın son bölümünde dar alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip çalışmalarını yarın sürdürecek.