Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Samsuınspor ile oynadığı karşılaşmanın 36. dakikasında ev sahibi ekip bir pozisyon sonrası penaltı bekledi.
Ceza sahası içinde Tammy Abraham ile Toni Borevkovic arasında yaşanan bir mücadele sonrası Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi. Ancak hakem Atilla Karaoğlan, oyunun taç atışıyla devam etmesi yönünde karar verdi. Taç atışının hemen kullanılmamasını isteyen Atilla Karaoğlan, Video Yardımcı Hakem (VAR) iletişime geçti.
VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu uzun süre tekrar izleyen Atilla Karaoğlan, kararını değiştirmedi. Beşiktaşlı futbolcuların isyanına karşılık Atilla Karaoğlan, topun ayaktan sekerek el geldiğini açıklayarak neden penaltı kararı vermediğini açıkladı.
Karşılaşma taç atışıyla devam etti.