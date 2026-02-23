Ligin 23. haftasında Göztepe engelini 4-0'la geçerek yenilmezlik serisini 12 maça yükselten Beşiktaş, her hafta kazandığı puanlarla kendini bulmaya başladı. İlk haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla taraftarlarının umudunu erken tüketen siyah-beyazlılar, rakiplerinin arkasına düşerek kısa sürede şampiyonluk yarışından uzaklaştı. PUAN DURUMUNDA YÜKSELİŞE GEÇTİ Beşiktaş, 12 maçlık seride her hafta topladığı puanlarla sıralamada yükseldi. Süper Lig'de son yenilgisini 2 Kasım 2025 tarihinde Tüpraş Stadı'nda oynanan ve 2-0 öne geçtikten sonra 3-2 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra oynadığı 12 müsabakada 7 galibiyet ve 5 beraberlik aldı. Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından haftayı 17 puanla 7. basamakta bitiren Beşiktaş, yenilmezlik serisi sonrası puanını 43'e yükselterek sıralamanın 4. basamağına yerleşti.

