Beşiktaş'ta transferde sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, kış transfer döneminin ilk takviyesini savunmaya yapıyor.

Beşiktaş, Fildişili stoper Emmanuel Agbadou transferi için İngiliz kulüp Wolverhampton ile 11.5 milyon Euro karşılığında anlaştı. Agbadou’nun yarın veya çarşamba günü İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

ORTA SAHAYA SÜPER LİG'DEN TAKVİYE

Portekiz'in Braga kulübü, siyah-beyazlılara Demir Ege Tıknaz için 7.5 milyon Euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 20 pay teklif etmişti. Başkan Serdal Adalı basın toplantısında 21 yaşındaki futbolcunun Portekiz'e gitmek istediğini açıklamıştı. Beşiktaş, Demir Ege'nin gidişiyle oluşacak boşluğu Süper Lig'in bir isimle dolduracak. Adı Fenerbahçe ve Trabzonspor'la da anılan Antonio Simao Muanza (Maestro) için temaslar sıklaştı.

22 yaşındaki Angolalı oyuncu için Başkan Serdal Adalı bizzat harekete geçti.