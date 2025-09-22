Beşiktaş'ta Göztepe yenilgisinin ardından siyah-beyazlı takımla ilgili acı gerçekler analiz edildi. İşte sonuçlar:

1) Fizik-kondisyon açısından yeterli yüklemeler yapılmamış. Maksimum mücadele süresi 60 dakika. Takım bu dakikalardan sonra düşüş yaşıyor ve maça da yüksek tempoda başlanamıyor.

2) Taktik antrenman sayısının azlığı da takım içi uyum sorununun en büyük sebeplerinden biri.

3) Eğer transferler daha önce gelse ya da Sergen Yalçın göreve 2 ay önce başlasa bazı sorunlar yaşanmaz, bazı transferlerin yerine farklı isimler alınabilirdi. Yalçın görevi kabul ettiği gün merkez orta saha ve stoper istemişti.

DEFANSA BİR ÇARE

Teknik direktör Sergen Yalçın, Kayseri erteleme maçında mecburi olarak Paulista-Uduokhai ikilisini oynatacak. Erteleme maçları sonrası Djalo-Paulista ikilisine yönelmesi beklenen Sergen Yalçın, Emirhan'dan da performansını artırmasını istiyor.

RAFA ŞAŞTI KALDI

Kartal'da Rafa Silva hariç tüm hücum hattı değişti. Portekizli yıldız kariyerinde hiçbir zaman 2 yıl içerisinde takım değiştirmedi. Bu sayıda takım arkadaşı da değişmedi. Rafa’nın gelecek haftalarda eski performansına dönmesi umuluyor