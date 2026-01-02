Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da yapacağı kampla başlayacak. 

Siyah beyazlılar, Svensson ve Jurasek ile sözleşme fesih görüşmeleri yapılmasından dolayı kampta yer almadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:

"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."

Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki oyuncular şöyle:

Ersin Destanoğlu

Emre Bilgin

Emir Yaşar

Tuğra Yeşilyurt

Gabriel Paulista

Demir Ege Tiknaz

Milot Rashica

Salih Uçan

Tammy Abraham

Orkun Kökçü

Cengiz Ünder

Felix Uduokhai

Kartal Kayra Yılmaz

Vaclav Cerny

Taylan Bulut

Gökhan Sazdağı

Jota Silva

Rafa Silva

Rıdvan Yılmaz

Tiago Djalo

Devrim Şahin

Emirhan Topçu

Mustafa E. Hekimoğlu

Ahmet Sami Bircan

Ali Pağda