Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya'da yapacağı kampla başlayacak.
Siyah beyazlılar, Svensson ve Jurasek ile sözleşme fesih görüşmeleri yapılmasından dolayı kampta yer almadığını açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şöyle:
"Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek, takımımızın kamp kadrosunda yer almayacaklardır."
Beşiktaş'ın kamp kadrosundaki oyuncular şöyle:
Ersin Destanoğlu
Emre Bilgin
Emir Yaşar
Tuğra Yeşilyurt
Gabriel Paulista
Demir Ege Tiknaz
Milot Rashica
Salih Uçan
Tammy Abraham
Orkun Kökçü
Cengiz Ünder
Felix Uduokhai
Kartal Kayra Yılmaz
Vaclav Cerny
Taylan Bulut
Gökhan Sazdağı
Jota Silva
Rafa Silva
Rıdvan Yılmaz
Tiago Djalo
Devrim Şahin
Emirhan Topçu
Mustafa E. Hekimoğlu
Ahmet Sami Bircan
Ali Pağda