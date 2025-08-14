UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan Beşiktaş-St. Patrick's maçını Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetiyor.
İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Beşiktaş, nasıl tur atlar?
Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.
İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.
Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.