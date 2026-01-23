Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transfer olmasıyla hemen golcü arayışına başlayan Beşiktaş’ın gündeminde iki isim var: Hyeon-gyu Oh ve Fabio Silva.

24 yaşındaki Güney Koreli için Genk ile temas kurulurken, 23 yaşındaki Portekizli forvet konusunda da Borussia Dortmund’un kapısı çalındı. 7 milyon Euro değerindeki, 30 maçta 10 gol atan Hyeon-gyu Oh’un bonservisiyle, 28 milyon Euro değerindeki Silva’nın ise kiralık olarak kadroya katılması konusunda görüşmeler yapılıyor. Portekizli forvet 20 maçta 561 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.